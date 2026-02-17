県議会の２月定例会が開会しました。４期ぶりに対前年を超える新年度予算案などが審議されます。 横田 美香知事「本県が持つ多彩な宝や強みを磨き魅力を高め、県内外の人々の交流により創造性と活力を生み出し、更に多くの人を惹きつけ経済も成長するという好循環により、あらゆる分野での発展につなげてまいります」 県議会には一般会計で１兆１５１３億円と８年連続で１兆円を超える新年度予算案が提案されました。 課題とな