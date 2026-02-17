静岡県松崎町で冬の風物詩、「川のり」の収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】冬の風物詩、「川のり」を収穫 松崎町の川では毎年この時期、地元の人たちが川底についた「川のり」を収穫しています。「川のり」は、海水と淡水が混じる河口で育つアオノリの一種で、やわらかい食感と香りの良さで知られる冬の味覚です。 2026年は豊漁で、2月17日は約100キロを収穫しました。 ＜松崎川のり会 鈴木敬司会長＞ 「（2月に）