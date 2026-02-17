東広島市で火事のあった住宅のそばで首に刃物傷のような痕がある男性の遺体が見つかった事件で、警察はさきほど男性の死因について首を刺されたことによる失血死と発表しました。 また、殺人と放火事件として東広島署に捜査本部を立ち上げました。