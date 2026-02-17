任期満了に伴い６月に投開票される大竹市長選挙に無所属・新人の福田弘美さんが立候補を表明しました。 ■福田弘美さん 「大竹市を今の時代に適合していくように一歩さらに発展させる。そんなことを試みたいと思います」 福田弘美さんは徳島県阿波市出身の６５歳です。 三井化学に入社後、総務部長などを務め２２年前から大竹市に在住しています。 福田さんは、今季で退任を表明している入山市長の市政方針を継承するとし、教