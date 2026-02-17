＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇17日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞2週間のオープンウィークを経て、今週19日に米女子ツアーが再開する。タイで行われる“春のアジアシリーズ”初戦に日本勢12人が出場するが、17日には初日の組み合わせが発表された。【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功昨年2位になったホンダ所属の岩井明愛は、地元勢で世界1位のジー