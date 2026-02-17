スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手がオリンピックを終えた17日、自身の心境を言葉にしました。平野選手は1月のワールドカップで転倒し、複数箇所を骨折するなど、出場も危ぶまれるコンディションで臨んだ五輪で決勝2本目のランで86.50点をマーク。高難度の技に果敢に挑む姿を見せ、7位で終えました。17日に自身のInstagramを更新。「体が動く内しか続けられない中で当たり前に悔しい気持ちしかないけどステージに死ぬ気