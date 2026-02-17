熊本県小国町の公共工事の指名競争入札をめぐり、建設会社の当時の社長が役場職員を接待したとされる贈収賄事件の裁判で、元社長は起訴内容を認めました。 【写真を見る】小国町の公共事業めぐり52万円の接待か建設会社元社長 贈賄認める熊本地裁 贈賄の罪に問われているのは、小国町の建設会社「伊藤組」の元社長、伊藤英志被告(60)です。 起訴状によりますと、伊藤被告は社長だった2023年6月から2024年12月までの間、当時