宇都宮線で摩耗した架線が切れたトラブルで、JR東日本が、3年ほど前に摩耗に気づいていながら、間違えて別の架線を交換していたことが分かりました。宇都宮線では今月8日、走行中に架線が切れて停電し設備が損傷、翌日夕方まで運転を見合わせました。架線は太さが7.7ミリ以下になってはならないとされていますが、現場の架線は4.1ミリまで摩耗していました。JR東日本は2023年4月に摩耗に気づき交換を計画しましたが、不具合を確認