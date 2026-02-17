元俳優の押尾学氏（47）が17日、インスタグラムを更新。自身の最新ショットを公開した。押尾氏はSNSでは、幼い愛息や愛犬らと暮らす様子などを投稿している。今回は雪山をバックに撮影したダウンジャケット姿の近影をアップ。シルバーヘアーで、メガネの奥のやや険しげな目でカメラを見つめた自身の顔に、英文で「ちくしょう…歳をとって顔にしわが増えたな。あとは人生がやったんだ」と複雑な思いをにじませた。押尾氏は98年に日