雨が歯がゆさをいっそう募らせた。阪神・前川右京外野手（２２）が１７日、ＤｅＮＡとの練習試合出場に備えて宜野座から具志川組に合流したものの、降雨中止。限られた実戦機会の中で「きっかけ」を探している最中だけに、空を見上げるしかなかった。室内練習場で打撃練習を行うなどバットを振り込んだ後、取材陣に対応した前川は「毎日積み重ね。土台を作るためにも一日、一日やりたい。アピール、アピールにならないように…