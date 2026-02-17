【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026 年2月14日(土)・15日(日)、東京ガーデンシアターにて、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。Roselia 初のアジアツアーのファイナルとなる本公演のチケットは、早々に両日SOLD OUT。満員の観客で埋まり、熱気あふれるなか幕を開けた。各公演では日替わり楽曲を含む14曲を演奏。18th Single「Steadfast Spirits」よ