【モデルプレス＝2026/02/17】女優の浜辺美波が2月17日、都内で開催された映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに、共演のSnow Man・目黒蓮、新木優子、三木孝浩監督とともに出席。目黒のことを絶賛する場面があった。【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン◆浜辺美波、目黒蓮を絶賛本作は、就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した新人葬祭プラ