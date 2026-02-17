【モデルプレス＝2026/02/17】「ラブライブ！サンシャイン！！」Aqoursで黒澤ルビィ役を務める降幡愛が、「ラブライブ！」シリーズのユニット・AiScReam（アイスクリーム）を卒業することが分かった。17日、「ラブライブ！」シリーズの公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】2025年末3人でパフォーマンスした「ラブライブ」人気ユニット◆降幡愛、AiScReam卒業へ公式Xは「この度、メンバーの黒澤ルビィ役・降幡 愛が、2026年3