犯罪集団「JPドラゴン」の幹部とみられる男が、ニセ電話詐欺に関与した疑いで、再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、住居不定、無職の小山智広容疑者（51）です。警察によりますと、小山容疑者は2023年2月、別の人物らと共謀し、大阪府の当時84歳の女性に警察官をかたって電話をかけ、キャッシュカードを盗んだ上、そのキャッシュカードを使い、金融機関のATMから現金およそ78万円を引き出し盗んだ疑いで