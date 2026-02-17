円高優勢、英雇用悪化のポンド売りから一転してリスク回避＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、日本時間午後4時に発表された英雇用統計の結果を受けてポンド相場主導で振幅したものの、足元ではリスク回避の円高が優勢となっている。 きっかけとなった英雇用統計は、ＩＬＯ失業率が5.2％へ悪化、失業保険申請件数も2.86万件増と弱含む内容だった。これを受けてポンド売りが強まり、ポンドドルは1.3610近辺から1.3550台まで急