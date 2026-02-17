ドル指数は上昇も、足元では値を戻す＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇。ロンドン朝方の９７．０７７から一時９７．２４７まで水準を上げた。しかし、足元では９７．１０付近へと反落している。 弱い英雇用統計結果を受けたポンド売り・ドル買いの反応がドル指数を押し上げたが、足元ではポンド売りは一服。リスク回避のドル売り・円買いの再燃がドル指数を押し下げている。ポンドドルやユーロドルも反発してい