独ＤＩＨＫ独経済は２０２６年に１．０％成長と予測（従来０．７％） 持続的な回復の実現には、１年間にわたる改革が必要だ ハンドブレーキをかけたままでは、谷から抜け出せない 調査によると、内需低迷、労働コスト上昇、経済政策の不透明感、エネルギー・原材料価格の高止まり、などが企業の主なリスク要因 ※ＤＩＨＫ：ドイツ商工会議所