女子プロゴルファーで国内３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、都内でＣＤデビュー曲「君の救世主になりたくて！」（１８日発売）のリリース記念イベントを行った。茶色いワンピース姿で登場した菅沼は、ファン数十人を前に「こんなことができるなんて夢にも思っていなかったので、すごい楽しみにしてきました」とあいさつ。「ちょっとでもＣＤを売りたいので、皆さん買ってください」とおちゃめにアピールし