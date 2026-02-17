高市総理は17日、茨城県の土浦市長らの表敬を受け、地元の特産品のれんこん料理などを堪能しました。高市総理は17日、茨城県土浦市の安藤市長や農協関係者らの表敬を受け、特産品のれんこんを使ったきんぴらなどの料理を振る舞われました。れんこんは穴があいていることから「先を見通す縁起物」とされていることを踏まえ、高市総理は「高市内閣では地方自治体や利用者の皆様の予見可能性を高めるべく、予算の組み方をがらっと変え