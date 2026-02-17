潜伏先の奄美大島で逮捕された日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長が違法に女性を風俗店に紹介したとして再逮捕されました。再逮捕された「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）は、きのう新たに逮捕された「ナチュラル」メンバーの坂口隆樹容疑者（28）や風俗店経営者の男2人とともに、当時20代の女性を違法に群馬県高崎市の風俗店に紹介した疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性はSNSを通じて「