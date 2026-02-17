スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうはいい天気でしたが、最近は気温の変化が大きいですね。冬から春へと移り変わるこの時期は寒暖差が大きいため、体調管理に注意が必要です。きょうの県内は高気圧に覆われて一日を通して晴れました。一方で冷え込みは厳しく最低気温は氷見市で氷点下2.6度など、8つの観測地点で冬日となりました。あすの朝も放射冷却の影響で冷え込みが強まり、富山市の最低気温は0度を予想しています