公正取引委員会は１７日、昨年１２月に全面施行されたスマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）の規制に関し、米アップルとグーグルが提出した順守報告書を公表した。両社がアプリ配信会社に新たな手数料を課すことが盛り込まれており、公取委は配信会社の事業への影響が大きい場合、両社に手数料の引き下げや再検討を求める可能性があるとした。両社は規制に対応するため、提供するスマホのアプリ内から配信会社のサイトに