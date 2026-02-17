2026年2月1日から3月31日まで、ハイアット リージェンシー 東京（東京都新宿区西新宿2-7-2）ロビー2階「Nineteen Eighty Lounge ＆ Bar」にて「ピエール・エルメ・パリ アフタヌーンティー」が提供されています。スイーツ・セイボリーともに贅沢な内容ピエール・エルメとのコラボ第5弾のアフタヌーンティーです。テーマは「フローラルインフュージョン 〜花々が目覚める春〜」。見た目も華やかなスイーツ7品と旬の食材を使用したセ