【Amazonセール：トレーニング器具】 参考価格：2,980円 セール価格：2,379円 【拡大画像へ】 Amazonで、骨盤底筋や内転筋のトレーニング器具が20％オフの2,379円で販売されている。 本商品は、両足で挟むように使用して、足の力で開閉することで鍛えにくい太ももの内側にある筋肉を鍛えるためのトレーニング器具。読書やテレビを見ながらで