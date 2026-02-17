（台北中央社）ミラノ・コルティナ冬季五輪は16日、アルペンスキーの男子回転が行われ、台湾の張天将（20）が2回の合計タイム2分22秒85で36位に入った。台湾の選手が五輪の同種目で完走するのは38年ぶり。この日は早朝から大雪に見舞われ、96人の出場選手中、半数以上が1回目で途中棄権した。張は1回目を1分11秒56（41位）で終え、2回目は1分11秒29で滑り切った。台湾勢の完走は、1988年のカルガリー冬季五輪の陳東栄（48位）以来