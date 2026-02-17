エレコムは2月下旬、モバイルバッテリーなどを安心して持ち運び・保管できる難燃ガジェットポーチ 3サイズを発売する。価格は1680〜2479円。●2層構造で発火しても燃えにくい ケーブル収納などにも対応新製品は、表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用した難燃ガジェットポーチ。難燃性試験（JIS L 1091 A-2法 区分3）をクリアしており、発火