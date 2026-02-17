今冬にRB大宮アルディージャから、オランダの強豪AZに移籍したDF市原吏音が欧州カンファレンスリーグ（UCL）のメンバーに登録された。２月16日、オランダメディア『VI』が伝えている。「UEFAの規定では、クラブはAリストに最大25名の選手しか登録できない。そのため、AZは冬の新加入選手であるアユブ・ウフキル、イズ・ホーンカンプ、そしてリオン・イチハラを登録するために、少なくとも３名の選手をリストから外す必要があった