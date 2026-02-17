県内では、2月に入りスキー場からコース外を滑走し、遭難する人が相次いでいます。県警は、スキー場のルールを守って滑ってほしいと呼びかけています。 2月12日、県警は津南町の山中で新潟市に住む男性2人を救助しました。 ■救助 「大丈夫ですか？これから吊り上げます。」 警察によりますと、2人は前日の午前11時ごろ、湯沢町のスキー場のコース外でスノーボードをし