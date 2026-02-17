鹿児島市の百貨店で三重・和歌山・奈良の味と技を集めた物産展が始まりました。愛知のうまいもの展も開かれ、初日から多くの人で賑わっていました。あっつあつの松阪牛のコロッケに…。つやつやのみたらし団子！鹿児島市の山形屋で17日から始まったのは「三重・和歌山・奈良の物産展」、同時開催の「愛知のうまいもの」展です。寿司を柿の葉で包んだ奈良の「柿の葉寿し」や和歌山の大きな梅干し。揚げたての天ぷらをご飯に