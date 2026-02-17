中国農業科学院生物技術研究所はこのほど、国内の大学と共同で、病原菌侵入後の根圏微生物群の共通の変化パターンを体系的に解明するとともに、根系分泌物であるトコフェロールが有益なフラボバクテリウムの集積を促進するメカニズムを明らかにしたと発表しました。研究成果は、国際科学誌『ネイチャー コミュニケーションズ』に掲載されました。フザリウムは、土壌中に広く存在する糸状菌で、その一部は植物に深刻なダメージをも