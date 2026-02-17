国土交通省は１７日、国や自治体が公共工事を発注する際に人件費の見積もりに使う「公共工事設計労務単価」について、２０２６年度は前年度から平均４・５％引き上げると発表した。引き上げは１４年連続となる。この単価は、国が建設業者の賃金の支払い実態を調べて定めている。２６年度の単価は、国や自治体が今年３月以降に発注する工事から適用される。全５１職種の全国平均（１日８時間）は、過去最高額の２万５８３４円