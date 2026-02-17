ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、メダリスト会見に出席した。フリーでは158.13点は世界歴代最高得点をたたき出し、SP5位から6.9点差を逆転しての頂点。大逆転劇から一夜明け、心境を語った。観客席から声援を送った坂本花織について質問が飛ぶと、三浦は「かおちゃんには常に支えられていて、彼女の明るさに救われている」と語った。SP