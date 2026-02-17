タレントの藤本美貴（40）が、ライブのリハーサル風景を公開し、反響が寄せられている。【映像】藤本美貴の水着姿や近影（複数カット）2009年7月にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女を育てている藤本。2026年2月7日に更新したYouTubeチャンネルでは、家族で訪れたハワイ旅行での貴重な水着姿を披露し、「ミキティ、ビジュアルが可愛い」「庄司家はプールでも色んな遊びができて