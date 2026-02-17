雪が降る中で朝を迎えた神奈川・箱根町。車にも雪が積もる様子が見られました。東京都内では16日夜に雨が降ったものの一時的で、雨が少ない状況は続いています。都内の一級河川は一部が干上がり、ダムの貯水率は40％を切りました。干上がったダムの底からは、かつて沈んだ幻の村の一部が出現しています。東日本の太平洋側と西日本で続く“30年に1度”といわれるほど雨の少ない天気。異変は東京都内でも起きていて、その現場となっ