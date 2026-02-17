Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）と芳根京子（28）が17日、日本語版声優を務めたディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）PRイベントを都内で行った。芳根は森を守るビーバーたちの物語にちなみ、モフモフな装いで登壇。「劇場でモフモフしてください」とアピールした。動物界のルールに関するテーマでは、「体験した驚きのルール」についてトーク。朝ドラヒロインを演じた際、関西弁に慣れるため、自ら「日常