新米の取引価格が、3か月連続で値下がりしました。農林水産省によりますと、集荷業者と卸売業者などの間での1月の新米の取引価格は、全銘柄の平均で、玄米60キログラムあたり3万5465円でした。前の月より610円安く、3か月連続の下落です。一方、全国のスーパーで販売されるコメの平均価格はいまだ4000円台と高止まりが続いています。コメの価格をめぐっては、生産者などから「年明けから値崩れし始めるのではないか」との声が強ま