2月16日、日本テレビの福田博之社長が定例会見で、『ザ! 鉄腕! DASH!!』に出演する元TOKIOの松岡昌宏と城島茂に直接謝罪したことを明らかにした。「福田社長からお願いする形で、番組のチーフプロデューサーとともに松岡さんと城島さんに会い、謝罪と説明をしたとのことです。面会後、松岡さんからは“区切りをつけたい”と降板の申し出があり、城島さんからは出演継続を伝えられたそうです」（スポーツ紙記者）同日の『スポニ