リクルートは2月16日、2026年1月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は1月1日〜31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報34万3,426件を抽出し、募集時平均時給を集計した。三大都市圏平均時給推移調査の結果、三大都市圏全体の1月度の平均時給は1,654円と、前年同月より17円増加、前月より38円増