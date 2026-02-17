議会運営への抱負を語りました。今月13日の石川県議会で新しく議長に就任した不破大仁議員と、副議長に就任した横山隆也議員。議長、副議長ともに最大会派の自民党から選出されました。石川県議会・不破 大仁 議長：「AI全盛時代みたいになってきたので、そういったものも当然のように使ってけるような環境にもなっていけばいい。時代の変化に対応できていく議会にしていきたい」石川県議会・横山 隆也 副議長：「石川県の最大の課