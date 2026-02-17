ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。自己新となる合計231.24点で金メダルを獲得した。表彰式では、団体の際に日本選手がやり始めた所作をドイツ選手が真似する場面も。見つけたX上のファンは驚きの声を上げていた。大逆転の金メダルとなった。本来の“りくりゅう”