今回紹介するのは、TikTokに投稿された、とある猫ちゃんの様子。投稿主さんが、こたつのお布団をめくると、くつろいでいる猫ちゃんを発見。しかし、あるものを仕舞い忘れていたようです。投稿はTikTokにて2000件以上いいねされ、たくさん注目されていました。 【動画：こたつの中で『くつろいでいた猫』→布団をめくって様子を見てみたら…飼い主爆笑の『予想外すぎる光景』】 ハチワレ猫のチビちゃん TikTokアカウント「めろん