無防備なへそ天姿でぐっすりと眠る子猫の兄弟。その可愛さにご家族がつい触っていると、破壊力抜群な光景が生まれたそうで…？ 大きな反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で48万回再生を記録し、「豆さん完全に人間やwww」「可愛すぎて、とろけそう…」「ダメだ、ニヤニヤが止まらない」といったコメントが寄せられています。 【動画：へそ天をする2匹の子猫→触ってみると…涙が出るほど『可愛い光景』】 カーペット