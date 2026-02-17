オアシスが、2027年の実施が期待されている次回ツアーで新曲を披露する見通しだという。バンドは昨年、16年ぶりに再結成し、スタジアム公演を全公演ソールドアウトで成功させたが、次のツアーは来年以降を予定。その際には、2008年のアルバム『ディグ・アウト・ユア・ソウル』以来となる新曲が披露される可能性が高いと報じられている。 【写真】すっご！想像以上だったオアシス再結成ツアー 英サン