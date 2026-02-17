締結式(香川県庁) 香川県が画像処理半導体の世界的企業、アメリカの「エヌビディア」と連携協定を締結しました。「エヌビディア」が日本の自治体と協定を結ぶのは初めてです。 香川県庁で締結式があり、池田知事とエヌビディアの大崎真孝日本代表兼米国本社副社長が協定書に署名をしました。 エヌビディアは画像処理半導体・GPU開発の世界的企業です。香川県はエヌビディアのGPUを活用するデータセンタ}