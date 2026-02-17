東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。17日は朝からよく晴れて、青空が広がりました。朝の最低気温は5℃前後と、それほど冷え込みませんでした。日中の最高気温は13℃ほどで、日なたでは日差しのぬくもりを感じられました。これからの天気です。18日も朝から晴れて、日差しがたっぷりと届くでしょう。夜になると少し雲が広がりますが、雨が降るところはなさそうです。朝の最