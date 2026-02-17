｢うたコン」作詞家・阿久悠特集 2月24日｢うたコン」（NHK総合よる7時57分〜）は、昭和歌謡の黄金期を築き上げた希代のヒットメーカー・阿久悠を特集。阿久が手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重映像で振り返り、阿久と深い親交のあった歌手たちが阿久との思い出や作品の魅力を語り合う。石川さゆりは、今年発表から50年、歌手人生の転機となった「津軽海峡・冬景色」をサックス奏者・上野耕平とスペシャル共演