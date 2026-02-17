【新華社昆明2月17日】中国雲南省文山チワン族ミャオ族自治州では、家族がそろって囲む年越し料理「団円飯」は、赤いサンザシや黄金色のタマリロなどの果実が「主役」となる。文山の人々にとって、野生の果実を採取し、酸湯（酸味のあるスープ）を煮込むことは、新年を迎える前の重要な習わしとなっている。鮮やかで熱々の鍋に肉をくぐらせると、肉片は瞬く間に果実の香りに包まれ、口に入れると酸味と爽やかさが広がり、うま