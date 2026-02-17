パニック障害などの精神疾患や発達障害のある人たちが自らの経験を語るイベントが高知市で開かれています。取り組みの魅力と、参加者の女性の思いを取材しました。精神疾患や発達障害のある人たちが、“生きている本”となって自らの経験を語るイベントがあります。高知県立大学・永国寺キャンパスで開かれている「ヒューマンライブラリー」です。社会から、誤解や偏見を受けやすい人たちとの対話を通して、自分の中に