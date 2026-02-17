◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）美浦トレセン＝２月１７日シックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）はダートに転向した２走前の南部杯で２着といきなり好走。期待された前走のチャンピオンズＣだったが、まさかの１１着に終わった。国枝調教師は「万全で臨めて『あとは勝つだけ』という心境だったが…。敗因ははっきりつかめていないが、ゲートが開いてからル