◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー・ノルディック複合個人ラージヒル(大会12日目/現地17日)ジャンプとクロスカントリーで競われるスキー・ノルディック複合。ジャンプの結果により、クロスカントリーのスタート時間が変わります。山本涼太選手がジャンプで飛距離136.5mで150ポイントを手にし、トップにたちます。谷地宙選手は14番目(トップと1分23秒後スタート)、4大会連続メダルを狙う渡部暁斗選手は19番目(トップ